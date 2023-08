独特の上品 1st INI FAN セット ・INIの軌跡　Blu-ray MEETING アイドル

最終お値下げです。

FC限定

☆PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 番外編 〜11 人の軌跡、INI の奇跡〜

定価20,000

☆1ST FAN MEETING

Blu-rayです。

定価¥7,000

1ST FAN MEETINGは一度再生してそのまま暗室にて保管していました。

INI の奇跡は木村柾哉君のみ一度再生済みで、その他メンバーは未開封です。

※特典トレカとメッセージカードは付きません

※バラ売り不可

防水対策をして発送します。

一度手元に渡ったものですのでそちらご了承いただける方のみ購入お願いいたします。

プロフィールをお読み頂き、ご納得頂ける方のみご購入を願い致します。

即購入⭕️

後払い❌

お値引き❌

INI 木村柾哉 西洸人 許豊凡 田島将吾 髙塚大夢 後藤威尊 尾崎匠海 藤牧京介 佐野雄大 池﨑理人 松田迅

人気グループ···INI

ジャンル···男性アイドル

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

