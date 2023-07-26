新品 giangi シャツ　長袖　ネイビー　サイズ48 シャツ

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着用は1.2度の短時間着用後クリーニングに出してしまっておりましたので、ほぼ未使用に近いです。
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御購入後の「返品、交換」などはすり替え防止の為、対応致しかねます。
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ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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