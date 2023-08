ご覧いただきありがとうございます。

定番のスキニーPATRICIAが、股下の長さを変更し

リニューアルしました。

これまでのPATRICIAよりも2cm股下丈を長くすることで、身長の高い方でも短くない、絶妙な丈感で穿いていただけます。

オリジナルの縫製により、ウエストベルトに伸縮性を持たせている為、しゃがんだ際に腰帯が浮いてしまい下着が見える心配も軽減させています。

ヒップがきれいに見えるバックポケットもポイントです。

ユーズド感がありながらもキレイ目に穿くことができます。

◆新品未使用タグ付き

◆定価26400円

◆UCI ユーズドクリアインディゴ

◆素材 綿 98%・ポリウレタン 2% 革ラベル 牛革

◆サイズ24

ウエスト31/ヒップ41/股下70/股上24.5

わたり25.6/裾幅12.5

正確なサイズを測るように心掛けておりますが

多少の誤差が生じる場合があります。

ご理解下さいますようお願いいたします。

※新品のため、お値下げNGです(_ _)

※発送は、ゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便のどちらかになります

⚠頻繁に再出品しますのでご注意下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヤヌーク 商品の状態 新品、未使用

