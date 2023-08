【2022正規激安】 THE NORTH FACE PURPLE LABEL ダウンベスト グリーン ダウンジャケット

・THE NORTH FACE PURPLE LABEL ダウンベスト グリーン

・サイズL表記(肩幅46 身幅66 着丈69)

・美品になります。

・THE NORTH FACE PURPLE LABEL ダウンベスト グリーン・サイズL表記(肩幅46 身幅66 着丈69)・美品になります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 未使用に近い

