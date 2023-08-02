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DUNK LOW
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2月に発売された節分仕様のDUNKになります。
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購入後、クローゼットにしまい、乾燥剤を入れて保管していました。
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値下げ交渉は希望金額を明記してコメントください。
ナイキ、エアモアアップテンポ、紺色、オリンピック
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ご覧いただきありがとうございます。NIKEDUNK LOWSETSUBUN2月に発売された節分仕様のDUNKになります。購入後、クローゼットにしまい、乾燥剤を入れて保管していました。新品未開封品になります。即購入OK値下げ交渉は希望金額を明記してコメントください。
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魅力的な DUNK 【即購入OK】NIKE LOW 節分 26.0cm SETSUBUN スニーカー
375
46分钟前
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