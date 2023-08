当店の記念日 【極美品】70sイングランド製 ウール スポーツジャケット ブルゾン

70's MADE IN ENGLAND スポーツジャケットになります!

高騰中の英国製ユーロビンテージ

同系のお品でこれ程の個体に出会えることはユーロビンテージだと思います。

お探しの方が多くオークションやビンテージショップでもかなり高値でお取引されてます!

ウールの状態はかなり良いです。

SIZE表記M

カラーはチャコールグレー

着丈:74cm

身幅:53cm

肩幅:47cm

袖丈:62cm

※素人採寸ですので若干の誤差があります

ご了承ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

