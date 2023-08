【当店限定販売】 ★春夏☆インスタ映え★Ron Herman ロンハーマンRHC/スウェットデニム デニム/ジーンズ

インスタ話題☆人気商品☆☆ロンハーマン Ron Herman / ダメージジョガーパンツ スウェットデニム ブルーです。

ロンハーマンで即完売した商品のレア Lサイズになります。

今の時期からオススメの履き心地最高なパンツになります。

神戸のロンハーマンで購入です。

状態は特に目立つ汚れやキズの無いですが、元々ヴィンテージダメージ加工になりますので神経質な方は落札をお控えください。

サイズ : L

ウエスト平置き41.5cm

裾幅14.5cm

股下74.0cm

【注意事項】

一応自宅保管品になりますので神経質な方は落札をお控え下さい。

光の照明等の関係上、実物と多少、色が違って観える事がありますのであらかじめご了承下さい。

BUZZIN-CLOUT- Carhartt カーハート ダブルニーパンツ 32

FCRB パタゴニア ノースフェイス スタンダードカリフォルニアRVCA 鬼滅の刃 きめつ

ロンハーマン RHC DENIM JOHN デニム パンツ

RON HERMAN

90’s OLD STUSSY ステューシー バギーデニムパンツ

RHC

LITTLEBIG 23ss bootcut denim black

supreme

90s PACOJEANS ダブルニー 超極太バギーデニムW36 古着B2900

Safari

希少 新品タグ付き FENDI 王冠 刺繍 スパンコール デニムパンツ 42

シュプリーム

フラットヘッド 3005XX W33 赤タブ、旧ステッチのデットストック

バルトロ

original remake clash denim pants

ノースフェイスの

かばオル様専用 sugarhill

wtw

タグ付き未使用品 BELSTAFF デニムパンツ 44サイズ m1036

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

