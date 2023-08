はじめまして。

38灯M16スペシャル フィールドスタイル2023限定

ご覧いただき誠に有難う御座います。

専用 ボンボネロ クリア



WHAT WE WANT スタンド

こちらもランタンが増えて過ぎてしまったため出品

[新品未使用] イワタデンキ クラッシュアイス スペシャル グレー

させていただきます。

ペンドラ ほぼ新品未使用 本体のみ

数年前に個人で購入後キャンプで使用しておりましたが

IP-G-CANDLE

収拾がつかなくなりそうでしたので、

未使用 Coleman ランタン Model 286A740J 93年3月

ひとまず出品です。

【iwatadenki 】クラッシュアイス ルミエール グレー



希少 DIETZ JUPITER 2500 デイツ ヴィンテージ ランタン



ホンダ N-WGNカスタム ヘッドライト右

■商品名

ゼインアーツ ZIG ジグ 2個 ランタン

コールマン 228H ゴールドボンド 1973年5月製

Black design ブラックデザイン シダレザクラ シダレ桜



Coleman power house unleaded295

■商品説明

【Black design】ブラックデザイン シダレ桜 シダレザクラ

コールマンの特別限定品。『ゴールドボンド』

【新品】【未開封】スノーピーク たねほおずき ブラック カーキ セット

スタンプ事業で名を馳せていたゴールドボンドスタンプ社の景品として提供された限定ランタン。会社名にちなんでゴールドで作成したつもりが何故かイエローになってしまったのは有名な話ですが、返って可愛さが増す色合いになっております。

solol-mini ソルオルミニ ソルワークス

数ヶ月のみの製造であり、希少性もさることながら、知名度も高まってきており、年々価格も増してきているなんとも悩ましいモデルです。

新品、未使用 solol-ash-mini グレー 入れ物セット

ビッグハットのクールなデザインながら黄色が絶妙な雰囲気を作る。

Ledlenser(レッドレンザー)

点火後にハット部分から溢れる明かりがまた最高なんです。。。

IWATADENKI イワタデンキ クラッシュアイス グリーン

年式は約50年前のモデルですが、消耗品は現行のものが流用可能。

コールマンビンテージランタン275 クラムシェル付

ジェネレーターやポンプカップなどは現行含めてご使用検討いただければと存じます。

snow peak ノクターンLFとたねほおずきLF (LINE FRENDS)



DIRECTION×津軽びいどろランタングローブ(アンバー)

■商品状態

ソウラボ KABUSEMONO-SHIPPO かぶせもの レア

詳細はお写真にてご覧いただければと存じますが、年代相応の味わいや塗装の剥がれ、傷がございます。ご了承ください。

◆新品・電池無し◆ACEBEAM エースビーム DEFENDER P18

ニセのゴールドボンドが出回っております。ステムで本物かどうか確認できますので、ご希望の場合はお申し付けください。

キーノゴールゼロ、ランタンシェードとアンバー



ちたまサンド、ちたまサンドに挟むヤツ

■お願い

COLEMAN 200 4/51 希少 初期 クリスマス ランタン

こちらのランタンは直近まで使用しておりますので、お客様のもとに届いても気兼ねなくご使用いただけるかと存じますが、

【当時非売品】コールマン228H ゴールドボンド ランタン 1973年5月製

発送前に一度点火状態を確認してからの発送となります。お時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。

希少品 イワタニ IWATANI-PRIMUS gas lamp キャンドル



新品未開封 NATAL DESIGN 38-kT NATAL DESIGN

■最後に

ACEBEAM X80 CreeXHP50.2 PLJ特注28,000+

私の大切なコレクションの一つです。

【美品 ②】Feuerhand 176e Pilz ダークカラー 純正グローブ

どうかこれからもこれからも

【セール】Y038☆Godox ゴドックス VL300II LEDライト【新品】

末永くご使用いただけますと幸いです。

スノーピーク 2022雪峰祭限定 たねほおずき 2店セット

もしご使用にあたって点火方法や注意点・点火にあたって必要なものなどご質問がございましたら

デイツ78真鍮ハリケーンランタン 灯油ランタン アウトドア

可能な限り対応させていただきますので

【美品・希少】ビンテージランタン ペルコ マリンランプ タンクコーティング済

ご連絡くださいませ。

Vapalux ヴェイパラックス M320 アーミーグリーン



フラッシュライトイマレントMS-12

価格のご相談も随時受け付けております

feuerhand 176 Lu オイルランタン フュアハンド

お気軽にお申し付けください。

コールマン 286A 赤 ランタン 1990年 5月



【新品】NITECORE NU43

ご検討よろしくお願い致します。

【新品2本+ケース】スノーピーク パイルドライバー 2本+ケース付

ライトの種類···ランタン・オイルランプ

コロニスタ CONPE10

ランタンの種類···液体燃料式ランタン

OLIGHT(オーライト) WARRIOR X PRO 懐中電灯 フラッシ



【未使用品】コールマン シーズンズランタン 2008

#コールマン #コールマン200A #ヴィンテージコールマン #ゴールドボンド

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

はじめまして。ご覧いただき誠に有難う御座います。こちらもランタンが増えて過ぎてしまったため出品させていただきます。数年前に個人で購入後キャンプで使用しておりましたが収拾がつかなくなりそうでしたので、ひとまず出品です。■商品名コールマン 228H ゴールドボンド 1973年5月製■商品説明コールマンの特別限定品。『ゴールドボンド』スタンプ事業で名を馳せていたゴールドボンドスタンプ社の景品として提供された限定ランタン。会社名にちなんでゴールドで作成したつもりが何故かイエローになってしまったのは有名な話ですが、返って可愛さが増す色合いになっております。数ヶ月のみの製造であり、希少性もさることながら、知名度も高まってきており、年々価格も増してきているなんとも悩ましいモデルです。ビッグハットのクールなデザインながら黄色が絶妙な雰囲気を作る。点火後にハット部分から溢れる明かりがまた最高なんです。。。年式は約50年前のモデルですが、消耗品は現行のものが流用可能。ジェネレーターやポンプカップなどは現行含めてご使用検討いただければと存じます。■商品状態詳細はお写真にてご覧いただければと存じますが、年代相応の味わいや塗装の剥がれ、傷がございます。ご了承ください。ニセのゴールドボンドが出回っております。ステムで本物かどうか確認できますので、ご希望の場合はお申し付けください。■お願いこちらのランタンは直近まで使用しておりますので、お客様のもとに届いても気兼ねなくご使用いただけるかと存じますが、発送前に一度点火状態を確認してからの発送となります。お時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。■最後に私の大切なコレクションの一つです。どうかこれからもこれからも末永くご使用いただけますと幸いです。もしご使用にあたって点火方法や注意点・点火にあたって必要なものなどご質問がございましたら可能な限り対応させていただきますのでご連絡くださいませ。価格のご相談も随時受け付けておりますお気軽にお申し付けください。ご検討よろしくお願い致します。ライトの種類···ランタン・オイルランプランタンの種類···液体燃料式ランタン#コールマン #コールマン200A #ヴィンテージコールマン #ゴールドボンド

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

Forrest Hill キャンドルランタン(キャンドル付き)H&O STGCランタンシェード 新品未開封品新品未使用 日本限定 ゴールゼロ ライトハウスマイクロ フラッシュボンボネロ クリア ステッカー付きコールマン クラシック ランタン モデル635B700Jsintarockさん専用特価!ビンテージ コールマン 2マントルランタン220【 LEDランタン 】DACH LUNAR 2コールマン ランタン 285 2マントル