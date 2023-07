くらしを楽しむアイテム Oakley Rader EV Splatter Fade Neon Pink サングラス/メガネ

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。

【商品の説明】

ブランド・メーカー : Oakley オークリー

モデル : Rader EV レーダーEV

レンズ : Prizm Torch プリズムトーチ

カラー : Neon Pink Splatter ネオンピンク スプラッター

その他 : ノーズパッドはアジアンフィットです。

【商品の状態】

使用状況 : フレームは1年強使用、レンズは今年1月に新品Prizm Torchに変更しています。

注意事項 : 使用に伴う傷はありますが、装着ならびに使用に際しての問題はありません。

【その他】

純正ケースも付属します。

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 傷や汚れあり

