セブンテン のツートンジャガードフラワースカートです。

お色はライトベージュに白の花柄

5S301

とても素敵なのですが履く機会があまりないため出品いたします。

2回のみ着用

サイズM

表地/裏地

ポリエステル100%

左側にファスナー

右側にポケット

ライトベージュベースにホワイトの、別注ジャガード生地で作ったフレアスカート

形はタックとギャザーをミックスしたフレアシルエットです。

ジャガード特有の重さはなく、軽やかなので夏まで着られ、ジャガード織りの立体感は秋冬のニットやコートと合わせても存在感があるので年間通して着られます。

35,200円(税込)

SEVENTEN by MIHO KAWAHITO

セブンテン

オブリ

セルフォードお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

