ijs様専用

【商品詳細】

ブランド名 ホカオネオネ

商品名 陸上/ランニング ランニングシューズ△リンコン2 メンズ△ レッド×ホワイト (FTHS) 27.0cm

表地: ポリエステル ポリウレタン

ソール素材または裏地: ポリウレタン

ヒールのタイプ: フラット

留め具の種類: レースアップ

サイズ 27.0cm

カラー レッド×ホワイト (FTHS)

【商品状態】両足ソールに薄く汚れが見受けられますが、その他の状態は綺麗で長くお使いいただける商品です。

アウトレット品などのため、完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。

気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

商品管理番号 A33-3211 NA-258 N

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

