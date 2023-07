MONDINO / モンディーノ写真集です。Jean-Baptiste Mondino。ファッション・ハードカバー・洋書・ドイツ語・フランス語・英語・1999年初版本・大判・古本です。Schirmer / Mallard、368ページ。 元はDJやコンポーザーなどをしていたフランスのファッション写真家、ジャン・パブティスト・モンディーノの初の写真集です。マドンナ、デヴィッド・ボウイ、ビョークといったアーティストのミュージックビデオなどの監督もしています。印刷は素晴らしく、フォトプリントの様に美しい仕上がりです。凄く良い写真集です。デザイン資料としての購入です。書庫保管していました。カバーに僅かにスレ・キズ・変色があります。中ページは購入時に数回開いただけで、使用感なく新品同様にキレイです。全体的に状態の良い本です。

中林忠良銅版画集 オリジナル銅版画3点添付

サイズ 約250×323mm

A Source Book of French Advertising Art

カバー/外観 ★★★★★

ヒグチユウコ 新刊限定特装版 COLLECTION OF WORKS 2023

中ページ ★★★★★

ソフトバレエ PHOTOGRAPHS SOFT BALLET

古本の状態を5段階の★で評価しました。★が多いほど良い状態です。

BIRDS 鳥 山本常一 作品集



【マイセン専門書】橋田正信「マイセンと私(マイセン磁器/マイセンと私)2冊揃」

***プロフを必ずお読みください。***

月刊三浦宏規×小林祐和(特装版箔押し版)



❗️購入希望者専用教授着用バンダナの一部付❗️YMO1983散開ツアーパンフ半券付き

自宅保管の為、神経質な方はお控えください。

★希少MOEBIUS画集セット メビウス STARWATCHER/FUSIONS



新品 絶版初版 ANTICORPS ANTONIE D'AGATA

しっかりと緩衝材を入れ丁寧に梱包、購入日から1〜2日で発送致します。

【文庫版】くりいむレモン フィルムコミック 13冊セット



【特典付き】ドラゴンとガールズ交響曲 公式Anniversary Book

※商品はスマートフォンで撮影していますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。

THE CA MAU SHIPWRECK 他 2冊イスラム古陶器、龍泉窯青瓷

※緩衝材段ボール等は再利用して梱包しています。

祝 コロナ明け 大幅値下げ、2000年 井川遥 ポスター 4枚セット

※画像が全てとなります。ご了承のほどよろしくお願いします。

希少!赤羽末吉 源氏絵巻画集 昭和50年 限定550部の第365番

※中古品であることをご了承の上ご購入ください。

シェイクスピア大事典



版画芸術 限定部発行 7号 井田照一オリジナル版画付

#MONDINO

MONDINO / モンディーノ ファッション写真集 古本

#モンディーノ

★新品★送料無料★KAWS カウズ★アート作品集★

#Jean_Baptiste_Mondino

コムデギャルソン写真集 1981-1986

#ファッション

Moder—n no.3 特別版 大竹伸朗 EYE PUZZLE PUNKS

#ドイツ語

【2004年・激レア】アンディ・ウォーホルインタビュー 35周年号&第1号復刻版

#フランス語

映画『海辺のエトランゼ』スタジオ雲雀公式通販限定 絵コンテ集 紀伊カンナ先生

#1999年初版本

★新品★送料無料★ブレット・トレイン メイキングブック★

#Schirmer

未読品 メタルギアソリッドコレクション メタルギア 25周年アニバーサリー

#Mallard

綾瀬はるか 直筆サイン入り フォトブック 「フロート」

#フランス

サイン宛名入り 宮崎あみさ1st写真集 1920

#ファッション写真家

The Art of Adolf Wolfli 画集

#ジャン・パブティスト・モンディーノ

TADANORI YOKOO’S POSTERS 横尾忠則

#モンディーノ

座右宝刊行会 現代日本の美術〈11〉鳥海青児・岡鹿之助 (1975年)

#ハードカバー

今道子 EAT 写真集 ポスター付

#洋書

Thomas Ruff / Jpegs

#英語

工芸 青花 KOGEI SEIKA 14号 青花の会 川瀬敏郎 芹沢銈介

#大判

流麗 横浜流星 サイン入り

#Photographs

エレファントカシマシ ファンクラブ 会報 PAO vol.2 3 4 エレカシ

#写真集

自選 山形博導画集 講談社

#写真

冴えない彼女の育てかた 深崎暮人 画集 下 Fine. 直筆サイン入り

#写真家

未開封 HIROHIKO ARAKI WORKS 荒木飛呂彦画集

#カメラマン

ZODIAC 聖獣伝説―尾崎南イラスト集

#作品集

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 公式記録全集 Beyond the time

#古本

ブレンダンとケルズの秘密 ソング・オブ・ザ・シー 海のうた アートブック 設定集

#お家時間

守貞謾稿 全5冊 喜田川守貞 東京堂出版 江戸の風俗 定価33000円 近代日本

#インテリア小物

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MONDINO / モンディーノ写真集です。Jean-Baptiste Mondino。ファッション・ハードカバー・洋書・ドイツ語・フランス語・英語・1999年初版本・大判・古本です。Schirmer / Mallard、368ページ。 元はDJやコンポーザーなどをしていたフランスのファッション写真家、ジャン・パブティスト・モンディーノの初の写真集です。マドンナ、デヴィッド・ボウイ、ビョークといったアーティストのミュージックビデオなどの監督もしています。印刷は素晴らしく、フォトプリントの様に美しい仕上がりです。凄く良い写真集です。デザイン資料としての購入です。書庫保管していました。カバーに僅かにスレ・キズ・変色があります。中ページは購入時に数回開いただけで、使用感なく新品同様にキレイです。全体的に状態の良い本です。サイズ 約250×323mmカバー/外観 ★★★★★中ページ ★★★★★古本の状態を5段階の★で評価しました。★が多いほど良い状態です。***プロフを必ずお読みください。***自宅保管の為、神経質な方はお控えください。しっかりと緩衝材を入れ丁寧に梱包、購入日から1〜2日で発送致します。※商品はスマートフォンで撮影していますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※緩衝材段ボール等は再利用して梱包しています。※画像が全てとなります。ご了承のほどよろしくお願いします。※中古品であることをご了承の上ご購入ください。#MONDINO#モンディーノ#Jean_Baptiste_Mondino#ファッション#ドイツ語#フランス語#1999年初版本#Schirmer#Mallard#フランス#ファッション写真家#ジャン・パブティスト・モンディーノ#モンディーノ#ハードカバー#洋書#英語#大判#Photographs#写真集#写真#写真家#カメラマン#作品集#古本#お家時間#インテリア小物

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴィム ヴェンダース ヴィム&ドナータ写真展「尾道への旅」NIPPON DESINE CENTER 1966-1970 1960-1979曼荼羅図典 染川英輔【SHOTS OF STYLE】DAVID BAILEY 写真集 洋書うる星やつら―高橋留美子自選複製原画集dash snow jonathan meese廊の明け暮【※ご購入者様決定済み】美少女戦士セーラームーン 原画集 vol.4MIDNIGHT SWAN SPECIAL BOX 草彅剛*けいおん 美術背景集 BG Art Collection