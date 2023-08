★フォロー割

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。

⚫︎3,000円以下→100円OFF

⚫︎3,000円以上→200円OFF

⚫︎10,000円以上→500円OFF

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

【即購入】大歓迎です♪

90s 90年代 をはじめ、ビッグシルエット や ビッグサイズ など 人気ブランドの古着を多数出品しています!

ナイキ ・ チャンピオン ・ ステューシー ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ アディダスなど

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#べーの古着屋

-----------------------------------------------------

⚫︎商品名

ステューシー / stussy

刺繍ロゴ ボーダー ポロシャツ

ラガーシャツ 襟切り替え

⚫︎サイズ

M

⚫︎実寸サイズ 平置き(cm)

着丈→71

肩幅→48

身幅→54

袖丈→65

⚫︎カラー

緑 臙脂 / グリーン ボルドー

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

USED

良好

☆他のもポロシャツ、ラガーシャツもよかったらご覧下さい☆

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#べーの古着屋_ポロシャツ_ラガーシャツ

管理番号 15771a

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

