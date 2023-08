2022年最新入荷 【超レア】天使郷－ヘブン－ オリジナルサウンドトラック（2枚組） アニメ

天使郷-ヘブン- Original Soundtrack(2枚組)

音楽: 七月隆文

下記はTRiNEウェブサイトより:

ラノベ作家が、ひとりでギャルゲ作ってみた。

ラノベ作家が、ゲームの曲を作ってみた。

個人的には、とくに音楽にすごくハマってしまいました。

こんなにも絶妙なBGMは初めてかもしれません。

・BGMも場に合っていて好きですね。初音ミク購入フラグもしっかり回収ですw

・特にタイトルとか普段のときのような曲の聴き心地がいいですね。

帯付きです。

即購入OKです。

送料込みです。

※値下げ交渉不可となります。ご了承ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にコメントしてください。

#CD #アニメ #ゲーム音楽 #ゲームミュージック #サウンドトラック #サントラ #soundtrack #ゲームサントラ #ゲームサウンドトラック #初音ミク #七月隆文

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

