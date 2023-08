⭐︎ご覧いただきありがとうございます⭐︎

【ブランド】

pearly gates(パーリーゲイツ)

⭐︎商品説明⭐︎

防寒パンツです

定価: ¥33000(新品、未使用の場合)

⭐︎サイズ⭐︎

ウエスト80~84

サイズ5

⭐︎品質⭐︎

表生地 ポリエステル 100%

裏生地 ポリエステル 47%

コットン 53%

⭐︎即購入可

⭐︎値下げ○

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パーリーゲイツ 商品の状態 未使用に近い

