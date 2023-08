ポータークラシック ベビーフリースカーディガン ネイビー

「フリースをゆったりと」

赤ちゃんの肌にも優しいベビーフリースを使用した、ジッパージャケット、カーディガンは、大きめにたっぷりと着てほしいと想い制作しました。

家に帰っても脱ぎたくないフリースパンツは、他のパンツのインナーとしての提案も楽しめます。

17AWのものです。毎年定番品として出ているものではないため、オークションサイトではなかなか見る事は今ではありません。他と被る事もないかと思います。

■PRICE

¥41,800 (tax included)

■生産国

日本

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

M 身幅60cm 着丈62cm 裄丈82cm

●素材:

ポリエステル100%

●状態:

目立った傷や汚れはございません。状態は掲載の写真にてご確認の上ご購入お願い致します。

カラー···ネイビー

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

ポータークラシック ベビーフリースカーディガン ネイビー「フリースをゆったりと」赤ちゃんの肌にも優しいベビーフリースを使用した、ジッパージャケット、カーディガンは、大きめにたっぷりと着てほしいと想い制作しました。家に帰っても脱ぎたくないフリースパンツは、他のパンツのインナーとしての提案も楽しめます。17AWのものです。毎年定番品として出ているものではないため、オークションサイトではなかなか見る事は今ではありません。他と被る事もないかと思います。■PRICE¥41,800 (tax included)■生産国日本●サイズ:タグ表記 MサイズM 身幅60cm 着丈62cm 裄丈82cm●素材:ポリエステル100%●状態:目立った傷や汚れはございません。状態は掲載の写真にてご確認の上ご購入お願い致します。カラー···ネイビー袖丈···長袖季節感···春、秋、冬検索用engineered garmentsエンジニアードガーメンツs2w8south2 west8サウス2ウエスト8nepenthesネペンテス、 REBUILD BY NEEDLESリビルドバイニードルスAIEエーアイイーYAECAヤエカPOST OVER ALLSポストオーバーオールズBRU NA BOINNEブルーナボインsassafrasササフラスWOOL RICHウールリッチRRLダブルアールエルラルフローレンAURALEEオーラリーCOMOLIコモリSYCEサイNEW BALANCEニューバランスVANSバンズya-jiヤージ Jill PlatnerジルプラットナーKAPITALキャピタルハリランLOFTMANロフトマンBorbourバブアーWHITE'SホワイツHurray HurrayフレーフレーHEALTHヘルスインクA VONTAGE アボンタージNigel cabournナイジェルケーボン7×7セブンバイセブンFILSON

