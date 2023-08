カサブランカのジャージ(トラックジャケット)です。Mサイズ。伊勢丹新宿店で購入しました。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カサブランカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カサブランカのジャージ(トラックジャケット)です。Mサイズ。伊勢丹新宿店で購入しました。おなじみのモノグラムや月桂樹の葉をモチーフにした柄に、左肩の架空のテニスクラブCASABLANCA TENNIS CLUBのパッチがかわいいです。casablancaコラボのニューバランスにばっちり合います。ダブルジップになっているのでウエストの締付感もなく着用できます。着丈が短めで白なので、高級感がありつつ爽やかでクリーンな印象です。BTSのジミンさんも着用されていました。なかなか出てこないアイテムかと思います。肩幅51身幅61着丈65※素人採寸のため誤差がありうることをご了承下さい。カラー...ホワイト

