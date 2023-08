新進気鋭ブランドRequaL≡ リコールのキャップです。

MID WEST別注アイテムで生産数も少なく、当時即完していたアイテムです。

汚れや型崩れもなく美品です。

頭囲約55cm-60cm

高さ約12cm

つば約6.5cm

※素人採寸、誤差あり

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

