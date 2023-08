全ての マーベル 【非売品】ストリートファイター セガサターン ポスター B2 キャラクターグッズ

【非売品】MARVEL SUPER HEROES VS. STREET FIGHTER ストリートファイター マーベル セガサターン B2 ポスター ゲーム レトロ 販促 告知

【非売品】一般入手不可コレクター向け商品 値下げ不可

B2サイズの特大ビジュアルでファンには堪らない一品です!

ビジュアルが気に入った方はぜひ!

⭐️その他にも超希少【非売品】ポスターなど出品中です!

詳しくはこちら!#null【非売品】ポスター

❤️プレイマットケース、タペストリー、ポスター類は画像のようにエアパックで安心発送いたします!

ポスター類大量に出品しておりますので多少の巻ジワや軽微な傷を気になさる神経質な方はご遠慮ください。

#null【非売品】ポスター

ゲーム アニメ

販促 ポスター

告知 ポスター

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

