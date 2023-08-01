ベビーグッズも大集合 【未使用】生地　13.5m 手書き絵羽　長襦袢　反物 生地/糸

【未使用】

ワンピース専用ページ

正絹の丹後ちりめん長襦袢の反物です。

ペルシャ絨毯 高品質 リズギャッベ 3531

絵は手書きで、大変貴重なものです

【 生地20：輸入品/黒ベルベット+ゴールドスパンコール＋金糸刺繍 】美品



NEW オパール毛糸 カントリー 全色8玉セット



Gründl Hot Socks Madena ソックヤーン 毛糸

素材:絹（シルク）100%

コヤンイサムチョン 新柄 わんこの幼稚園 わんこの出席簿 オーダーページ❣️



Rose rose様専用ページ

長さ: 13.5m

Mouton様専用 イタリア製タイルセット

幅: 約36.5㎝

かなん様おまとめ品☆紅茶染めフリルリボン、プチポワンセットＮ



ウィリアム・モリス - クリサンティマム (MM5937)



リネン生地 上質 中厚 ダーク系生成り10m



Opal毛糸 30玉

写真のような端黄ばみや汚れがあります（最後）

さゆり様✩.*˚



ミナペルホネン bonheur ボヌール ベージュミックス 60cm



old eva rosenstand クロスステッチ キット2

⚠️チェックはさせて頂いておりますが、

マリメッコ Musta Tamma ムスタタンマ コットンファブリック 1.7m

汚れ等見落としがあるかもしれません。

ラオセ様専用ページ

ご理解頂ける方に、お願い致します。

ハンドメイド パッチワーク(難有り)106×107 とビンテージキルト



ローラアシュレイ Joseete Duck Egg 生地

⚠️ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります。

やんもー様専用ページ



Loyalyarns 染色用毛糸 4ply アルパカ混

⚠️土日祝は発送できません。ご了承ください。

レザー 牛 ネイビー 4枚セット 格安価格



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⚠️小さく畳んでお送りさせて頂きます。

BUCILLA USAビンテージ ぬいぐるみキット マザーグース ３匹の子猫



専用☆1335ビンテージキルティング生地☆



大相撲☆一山本関☆反物



ミナペルホネン タンバリン チャコール

#正絹 #シルク #ハンドメイド #生地

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【未使用】正絹の丹後ちりめん長襦袢の反物です。絵は手書きで、大変貴重なものです素材:絹（シルク）100%長さ: 13.5m幅: 約36.5㎝写真のような端黄ばみや汚れがあります（最後）⚠️チェックはさせて頂いておりますが、汚れ等見落としがあるかもしれません。ご理解頂ける方に、お願い致します。⚠️ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります。⚠️土日祝は発送できません。ご了承ください。⚠️小さく畳んでお送りさせて頂きます。#正絹 #シルク #ハンドメイド #生地

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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