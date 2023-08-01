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ベビーグッズも大集合 【未使用】生地　13.5m 手書き絵羽　長襦袢　反物 生地/糸

商品の説明

【未使用】
ワンピース専用ページ
正絹の丹後ちりめん長襦袢の反物です。
ペルシャ絨毯　高品質　リズギャッベ　3531
絵は手書きで、大変貴重なものです
【 生地20：輸入品/黒ベルベット+ゴールドスパンコール＋金糸刺繍 】美品

NEW オパール毛糸　カントリー　全色8玉セット

Gründl Hot Socks Madena ソックヤーン 毛糸
素材:絹（シルク）100%
コヤンイサムチョン　新柄　わんこの幼稚園　わんこの出席簿　オーダーページ❣️

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長さ: 13.5m
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ウィリアム・モリス - クリサンティマム (MM5937)

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写真のような端黄ばみや汚れがあります（最後）
さゆり様✩.*˚

ミナペルホネン bonheur ボヌール ベージュミックス 60cm

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⚠️チェックはさせて頂いておりますが、
マリメッコ Musta Tamma ムスタタンマ コットンファブリック 1.7m
汚れ等見落としがあるかもしれません。
ラオセ様専用ページ
ご理解頂ける方に、お願い致します。
ハンドメイド　パッチワーク(難有り)106×107 とビンテージキルト

ローラアシュレイ　Joseete Duck Egg 生地
⚠️ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります。
やんもー様専用ページ

Loyalyarns 染色用毛糸　4ply　アルパカ混
⚠️土日祝は発送できません。ご了承ください。
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⚠️小さく畳んでお送りさせて頂きます。
BUCILLA　 USAビンテージ　ぬいぐるみキット　マザーグース　３匹の子猫

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#正絹　#シルク　#ハンドメイド　#生地

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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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nさま専用♡11
【未使用】正絹の丹後ちりめん長襦袢の反物です。絵は手書きで、大変貴重なものです素材:絹（シルク）100%長さ: 13.5m幅: 約36.5㎝写真のような端黄ばみや汚れがあります（最後）⚠️チェックはさせて頂いておりますが、汚れ等見落としがあるかもしれません。ご理解頂ける方に、お願い致します。⚠️ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります。⚠️土日祝は発送できません。ご了承ください。⚠️小さく畳んでお送りさせて頂きます。#正絹　#シルク　#ハンドメイド　#生地

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商品の状態やや傷や汚れあり

ベビーグッズも大集合 【未使用】生地　13.5m 手書き絵羽　長襦袢　反物 生地/糸

39分钟前

ベビーグッズも大集合 【未使用】生地　13.5m 手書き絵羽　長襦袢　反物 生地/糸

¥17,800 ¥13,350

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e11c06a

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