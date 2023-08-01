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【未使用】
ワンピース専用ページ
正絹の丹後ちりめん長襦袢の反物です。
ペルシャ絨毯 高品質 リズギャッベ 3531
絵は手書きで、大変貴重なものです
【 生地20：輸入品/黒ベルベット+ゴールドスパンコール＋金糸刺繍 】美品
NEW オパール毛糸 カントリー 全色8玉セット
Gründl Hot Socks Madena ソックヤーン 毛糸
素材:絹（シルク）100%
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写真のような端黄ばみや汚れがあります（最後）
さゆり様✩.*˚
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⚠️チェックはさせて頂いておりますが、
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汚れ等見落としがあるかもしれません。
ラオセ様専用ページ
ご理解頂ける方に、お願い致します。
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ローラアシュレイ Joseete Duck Egg 生地
⚠️ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります。
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⚠️土日祝は発送できません。ご了承ください。
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⚠️小さく畳んでお送りさせて頂きます。
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#正絹 #シルク #ハンドメイド #生地
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商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
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schoeller+stahl コットンストレッチ ファンシージーンズ 春夏用
nさま専用♡11
【未使用】正絹の丹後ちりめん長襦袢の反物です。絵は手書きで、大変貴重なものです素材:絹（シルク）100%長さ: 13.5m幅: 約36.5㎝写真のような端黄ばみや汚れがあります（最後）⚠️チェックはさせて頂いておりますが、汚れ等見落としがあるかもしれません。ご理解頂ける方に、お願い致します。⚠️ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります。⚠️土日祝は発送できません。ご了承ください。⚠️小さく畳んでお送りさせて頂きます。#正絹 #シルク #ハンドメイド #生地
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
ベビーグッズも大集合 【未使用】生地 13.5m 手書き絵羽 長襦袢 反物 生地/糸
375
39分钟前
ベビーグッズも大集合 【未使用】生地 13.5m 手書き絵羽 長襦袢 反物 生地/糸
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(税込) 送料込み
13
13
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素材/材料
生地/糸
【未使用】生地 13.5m 手書き絵羽 長襦袢 反物
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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配送の方法
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発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
e11c06a
1168
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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ベビーグッズも大集合 【未使用】生地 13.5m 手書き絵羽 長襦袢 反物 生地/糸
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