夏セール開催中 MAX80%OFF！ WUG 未使用品 ゲーマーズ100個限定 シリアルナンバー70番台 時計 その他

こちらは2015年4月に発売されました

東方Project 卓上ライト(霧雨魔理沙モデル)



になります。

状態:未使用品

シリーズナンバー(70番台)

ゲーマーズ限定販売にて100個限定で

販売されましたオリジナルウォッチです。

ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ。

【商品詳細】

サイズ:[手首周り]約14~19cm

防水:10気圧防水

バンド:本革バンド(カーフ)

仕様:専用BOK付き

Wake Up, Girls! ウェイク アップ ガールズ 声優

島田真夢(しまだ まゆ)声 - 吉岡茉祐

林田藍里(はやしだ あいり)声 - 永野愛理

片山実波(かたやま みなみ)声 - 田中美海

七瀬佳乃(ななせ よしの)声 - 青山吉能

久海菜々美(ひさみ ななみ)声 - 山下七海

菊間夏夜(きくま かや)声 - 奥野香耶

岡本未夕(おかもと みゆ)声 - 高木美佑

WUG! WUG Wake Up Girls! わぐ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

