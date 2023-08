05-45.16.56

元受験生様専用

コメントなしの"即購入OK"です(o^^o)無言取引もOK

◆付属品◆ 写真の物すべて

→本体のみ

◆状態◆

新品ではないですが数回の使用で"未使用"に近いです。

傷や汚れはもちろん、使用感があまり感じられませんので"極美品"にての出品となります。

◆概要◆

【ブランド名】シュプリーム

【購入経路】JBAオークションなどの古物市場(大手買取業者様など参加する市場。鑑定済みの正規品です)

【購入日】2023年5月

【カラー】ブラック

--------------------------------------------------------------------

↘️他の商品も見てみる(セット購入だとお値下げ優遇)↙️

プレゼントにオススメ→ #ヨシ小物プレゼント

その他のシュプリーム商品一覧→ #ヨシ小物シュプリーム

その他のキャップ商品一覧→ #ヨシ小物帽子

◆発送について◆ 基本は当日15時30分までに購入で当日発送、それ以降は翌日発送しております。(用事がある場合はすいません。) 発送について日時指定などプロフィール一番下に詳しく記載あり。もしくはコメント下さい(^。^)

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

