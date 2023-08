【お買い得！】 sake. nome81様専用　ヴェルサーチ　希少　未使用ブラックシャツ シャツ

試着もしてない未使用品です。

自宅保管でシワはありますが、一度も着用していません。

貴重な未使用品 ブラックシャツです。

生地も高級感あります。

L~XLくらいはあります。

肩幅 54

身幅 58

着丈 81

今流行りのオーバーサイズ気味でも着用出来ます。生地もよくかなりカッコいいシャツです。

イタリア製

小さく畳んで発送します。

返品はご遠慮下さい。

ご理解頂けた方よろしくお願い申し上げます。

ヴェルサーチ

Versace

Versace jeans couture

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴェルサーチェジーンズクチュール 商品の状態 新品、未使用

試着もしてない未使用品です。自宅保管でシワはありますが、一度も着用していません。貴重な未使用品 ブラックシャツです。生地も高級感あります。L~XLくらいはあります。肩幅 54身幅 58着丈 81今流行りのオーバーサイズ気味でも着用出来ます。生地もよくかなりカッコいいシャツです。イタリア製小さく畳んで発送します。返品はご遠慮下さい。ご理解頂けた方よろしくお願い申し上げます。ヴェルサーチVersaceVersace jeans couture

