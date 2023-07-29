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【送料無料】 EARTH BJORK INTRUDERS 2007 VOLTA Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

【商品名】
1990 Hanes®︎ Beefy-T SUPERSTAR Warhol
BJORK
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EARTH INTRUDERS Tシャツ VOLTA 2007
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【カラー】
【限定コラボ】ヒステリックグラマー　マスターマインド　Tシャツ　即完売　入手困難
ネイビー
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【サイズ】
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表記サイズ：L
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着丈：71cm
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肩幅：49cm
サルバドール・ダリSalvador Dali幻覚剤的闘牛士Tシャツ　M
身幅：54cm
ディズニー　90’sビンテージTシャツ　made in USA

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【素材】
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コットン：100%
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【状態レベル】
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【詳細】
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ビョークのTシャツです。
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USED品ですので、デリケートな方、神経質な方はお控えください。
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▼レベルの詳細
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5:新品同様
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4:美品
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3:ふつうに使える
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2:若干難あり
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季節感···春、夏、秋
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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ネック···クルーネック
STARWARS スターウォーズ 映画T キャラクターTスカイウォーカーの夜明け
袖丈···半袖

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商品の情報

商品のサイズL
商品の状態目立った傷や汚れなし

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【商品名】BJORKEARTH INTRUDERS Tシャツ VOLTA 2007【カラー】ネイビー【サイズ】表記サイズ：L着丈：71cm肩幅：49cm身幅：54cm【素材】コットン：100%【状態レベル】『4』【詳細】ビョークのTシャツです。USED品ですので、デリケートな方、神経質な方はお控えください。▼レベルの詳細--------------5:新品同様4:美品3:ふつうに使える2:若干難あり1:難ありジャンク品--------------季節感···春、夏、秋柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック袖丈···半袖

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【送料無料】 EARTH BJORK INTRUDERS 2007 VOLTA Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

17分钟前

【送料無料】 EARTH BJORK INTRUDERS 2007 VOLTA Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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fb265dbdd1

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fb265dbdd1
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