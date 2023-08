○アイテム

○サイズ 46(XL〜)

ジャケット

肩幅 43センチ

身幅 53センチ

袖丈 65.5センチ

着丈 68センチ

トップス

裄丈 26センチ

身幅 44.5センチ

着丈 64センチ

スカート

ウエスト 35センチ

着丈 64センチ

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立つ傷や汚れはなく極美品です!

これから沢山お使い頂けるお品物です(^^)

○素材

表地 レーヨン 100%

裏地 ポリエステル 100%(スカート)

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

早めの発送をご希望の方はご相談ください。

ご購入前にプロフィールの確認お願いしますm(_ _)m

※洋服以外の小物は付属しません

管理番号 a3-4059

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミッソーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

