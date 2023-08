"沢山の商品の中からご覧頂き

ありがとうございます^ ^

♡ご不明点・ご要望ありましたらメッセージください♡

♡全て送料無料♡

♡即購入可能♡

♡48時間以内発送♡

___________________

【商品説明】

全体的に状態良いですが

後面の右裾に目立たない程度の汚れあります(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

【ブランド】

バーバリー ブラックレーベル

バーバリーブラックレーベル

BURBERRY BLACKLABEL

日本製 三陽商会

MADE IN JAPAN

【サイズ】

着丈71 肩幅47 身幅53 袖丈20(cm)

※平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、

ご了承願います。

【カラー/柄】

ブラック

ロゴ

ロゴ入り

ビッグロゴ

ロゴプリント

プリント

※詳細写真とタイトル参照

※色は写りの具合などで多少の

違いがあるかもしれません、

ご了承下さい。

___________________

【その他】

★保管上又は梱包した際のシワが付いている

商品もございます、ご容赦下さい。

★出品時には1着1着汚れなどチェックして

おりますが、見落としがある可能性もござい

ます、ご了承願います。(もしお気に召さな

い場合、受取評価前にメッセージ頂ければと

思います。)

★付属品等は画像にあるものが全てです。

★本商品は中古品となりますので、

古着特有の匂いのある商品もございます。

ご理解のある方の購入検討お願い致します。

#エイミーイストワール #ココディール #マーキュリーデュオ #ノエラ #レディアゼル #リルリリー #ハニーミーハニー #ミッシュマッシュ #リランドチュール #レストローズ #アクシーズファム #ミルク #フェルゥ #アプワイザーリッシェ #アラマンダ #アナスイ #アースミュージックエコロジー #組曲 #ジルバイジルスチュアート #GU #ZARA #ユニクロ #エモダ #Ungrid #moussy #wego #SLY #MURUA #ジェラートピケ #リリーブラウン #snidel #アーバンリサーチ #rienda #egoist #dazzlin #MAJESTICLEGON #INGNI #vis #drawer #rich

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

