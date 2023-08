STANDARD CALIFORNIA スタンダード カリフォルニア x ANDEM アンデム のリメイクデニムシャツです。

薄いデニムと濃いデニム生地を組み合わせたり、ポケットがずれたような表現など、独特な雰囲気を持ったシャツです。

上下デニム x デニムの組み合わせでも、濃淡が出て合わせやすいと思います。

若干ボタンホールが解けてたり、小さいダメージがあったりなど使用感はありますので、神経質な方はお控えください。

【ブランド】

STANDARD CALIFORNIA スタンダード カリフォルニア x ANDEM アンデム

【アイテム】

リメイクボタンダウンデニムシャツ

【サイズ】(cm)

サイズ M程度

肩幅 46

身幅 53

着丈 73

袖丈 59

【素材】

コットン 100%

【色・柄】

インディゴ

※複数購入の場合は、送料をまとめられる為、お値引きできるとおもいますので、ご相談ください。

※目立たない汚れや、糸のほつれ等多少のダメージがある場合もございます。あくまでUSED商品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。

●その他、注意事項 自宅にて保管していました。 喫煙者、ペットはいません。 細かいデザインなどは、写真にてご確認ください。 折りたたんで、発送いたします。厚手の物を送る際、折りジワができることがありますがご了承ください。

カラー···ブルー

シャツ種類···BDシャツ(ボタンダウン)

袖丈···長袖

素材···デニム

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スタンダードカリフォルニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

