国産品 Lion様 専用 新品未使用 kinema fleece jacket ブルゾン

今回、出品します商品は

Y7458*最高級☆DIESELディーゼル☆ジャケット☆ブルゾン☆グレー

kawashima takahiro

sneakersnstuff 雪山風 ボア

かわしまたかひろ

HAI SPORTING GEAR 80S 刺繍 ナイロン ジャケット

kinemaフリースジャケット

FreshService アウター ブルゾン

になります。

AWGE × NEEDLES Reversible Work Jacket



入手困難 刺繍ロゴ stussy ダックジャケット

最後のチャンス!

0時まで Steven Alan DARUMA DRZLR JACKET ダルマ



最終値引中 supreme leopard jacket

Mサイズ

90s ポロ ラルフローレン スウィングトップ 刺繍ロゴ ベージュ XXL 古着



toga virilis 21ss ペイズリー キュプラ ジップジャケット

再販がない為、この機会に

【carhartt】 アクティブジャケット ダック地 キルティング ブラウン 茶

入手してください。

【極希少】バラクータ G9 ブルゾン スウィングトップ Lサイズ レッド



COMFY OUTDOOR GARMENT ラビットフーディー Lサイズ



美品 フレッドペリー ストライプ ジャケット メンズL

以下引用

Supreme Reaper Work Jacket 1



WOOL MILLED REVER BLOUSON

・素材:表地/別布B(肩・肘当て布、腰PK口見返し、持ち出し表、表衿)/裏地 ポリエステル100%

【美品 L】サウスツーウエストエイト 総柄 ジャカード トラッカージャケット



シュプリーム supreme モヘア ブルゾン アウター ジャンパー

別布A(脇,前首裏) ポリエステル93%ポリウレタン7%

and wander別注Barbour CORDURA solway shirt



[未着品]泥染 トラッカージャケット サード型 金井工芸 J.S ホームステッド

今回使用している生地は2種類のポーラテックのフリースを使用しています。

【希少】JACK ROSE /The Rolling Stone ブルゾン



レザー ジャケット

ポーラテックとは1906年にアメリカ・マサチューセッツ州で創業した老舗ファブリック メーカーで、アウトドアブランドやミリタリーウェアに使用されております。

【入手困難☆EURO輸入90s】ポロラルフローレン スウィングトップ メンズXL



【週末限定値下げ/ポーラテック】アンタークティカバーサロフト(ブラックS)

本体のフリースはテクニカルな構造により編みめが詰まっているのにも関わらず通気性を保つことができ、風からの寒さを防ぐことができます。

【未使用】♦️Rick Owens♦️フライトジャケットブルゾン スカジャン



希少★PENDLETON ペンドルトン ネイティブ柄 黒×赤 ボンバージャケット

それに加え通気性と快適性を保ちながら撥水加工も持ち合わせています。

BROWN's beach cloth ウールジャケット



nugu 180cmm レザーステッチジャケット

脇側のフリースに関しては特許取得済みのグリッド構造編み組織により、保温性と通気性を兼ね備えた軽量な生地になります。

美品✨【SUNSEA サンシー】レトロY モンスター ブルゾン



STONE ISLAND ダブルジップニットブルゾン

また、別布には2種類のフリースとマッチするストレッチ素材のタイプライターを使用しています。

Needles 20aw TRACK JACKET POLY JQ 総柄



【レア】BARACUTA バラクータスイングトップブルゾン

・パターンメイキング

anachronorm アナクロノーム ノーカラースエードジャケット



20aw NIKE × STUSSY ウィンドランナー ハーフジップ ジャケット

ECWCSのフリースジャケットよりも運動量を増す為、表の別生地はストレッチ素材を使用しています。

NEIGHBORHOOD/2005入手困難 2WAYブルゾン ブラック L 美品



"筋彫り"珍品 2001年製 patagonia シンチラ キメラジャケット

型崩れを防止しつつ、動きのあるニットブルゾンのような仕上がりになっています。

BAPE SHARK MA-1ジャケット ブルゾン



新品、ロシニョール、メンズアウター

ミリタリーウェアの大きいサイズを着用した際、衿ぐりの大きさがフィットする事が少 ないのですが、コンパクトかつ、喉に衿が当たる不快感が無いようパターンメイクしています。

14SS Supreme × コムデギャルソン リバーシブル ジャケット 赤



patagonia パタゴニアクラシック レトロXジャケット

また袖も大きく前に振り込む事で肩先に当たる事による重さを軽減しています。

☆ユーロ古着☆【コーデュロイ デニム デザイン ジャケット】グリーン メンズL



《激レア》Y-3 アディダス adidas☆トラックジャケットXXL デカロゴ

本来のカタチを活かしつつ、実生活に寄り添う服になっているので、ただのレプリカとは違うバランスを実感して頂ければと思います。

OLD ARC’TERYX SIGMA FLEECE JACKET L



美品✨パタゴニア 90s シンチラフリースジャケット L ブルー



FFAジャケット ファーマーズジャケット ピンズ付き USA製 ヴィンテージ

※1. ご購入後、24時間以内にお支払いされる方

WACKO MARIA ワコマリア ウエスタンジャケット キムタク着用

※2. 受け取り後、即 評価をして頂ける方

90s Polo by Ralph Lauren スウィングトップ ヴィンテージ

※3. コメント無しでも購入可能

90s Patagonia パタゴニア フリース シンチラ 緑

他でも出品中の為、売り切れの際はキャンセルさせて頂きますのでご了承ください。

ステューシー ブルゾン スタジャン ストライプ チャコールグレー サイズXL

※4. 常識ないお値引きは不可となりますのでコメントがきてもスルーさせて頂きます。

Stein Oversized Harrington Jacket Black



ノースフェイス デナリジャケット XXL ユーティリティブラウン 新品未使用

kinema

HUMAN MADE リバーシブルブルゾン

キネマ

ペニーズ スウィングトップ

カワシマタカヒロ

【AD1992】コムデギャルソンオム ジップ ブルゾン ブラック アーカイブ

kawashima takahiro

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

今回、出品します商品はkawashima takahiro かわしまたかひろ kinemaフリースジャケットになります。最後のチャンス!Mサイズ再販がない為、この機会に入手してください。以下引用・素材:表地/別布B(肩・肘当て布、腰PK口見返し、持ち出し表、表衿)/裏地 ポリエステル100%別布A(脇,前首裏) ポリエステル93%ポリウレタン7%今回使用している生地は2種類のポーラテックのフリースを使用しています。ポーラテックとは1906年にアメリカ・マサチューセッツ州で創業した老舗ファブリック メーカーで、アウトドアブランドやミリタリーウェアに使用されております。本体のフリースはテクニカルな構造により編みめが詰まっているのにも関わらず通気性を保つことができ、風からの寒さを防ぐことができます。それに加え通気性と快適性を保ちながら撥水加工も持ち合わせています。脇側のフリースに関しては特許取得済みのグリッド構造編み組織により、保温性と通気性を兼ね備えた軽量な生地になります。また、別布には2種類のフリースとマッチするストレッチ素材のタイプライターを使用しています。・パターンメイキング ECWCSのフリースジャケットよりも運動量を増す為、表の別生地はストレッチ素材を使用しています。型崩れを防止しつつ、動きのあるニットブルゾンのような仕上がりになっています。ミリタリーウェアの大きいサイズを着用した際、衿ぐりの大きさがフィットする事が少 ないのですが、コンパクトかつ、喉に衿が当たる不快感が無いようパターンメイクしています。また袖も大きく前に振り込む事で肩先に当たる事による重さを軽減しています。本来のカタチを活かしつつ、実生活に寄り添う服になっているので、ただのレプリカとは違うバランスを実感して頂ければと思います。※1. ご購入後、24時間以内にお支払いされる方※2. 受け取り後、即 評価をして頂ける方※3. コメント無しでも購入可能他でも出品中の為、売り切れの際はキャンセルさせて頂きますのでご了承ください。※4. 常識ないお値引きは不可となりますのでコメントがきてもスルーさせて頂きます。kinemaキネマカワシマタカヒロkawashima takahiro

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

03AW COMME des GARCONS HOMME PLUS カーブ期古着 Barbour バブアー リッズデイルキルティングジャケットノースフェイス デナリジャケットNA61631 ブラウン Mサイズ