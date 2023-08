【大放出セール】 1990年代 中の オールド ステューシー ロンＴ XL 人気のグレー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

本日から7月7日の七夕まで毎日¥100値下げいたします。誰も購入がないと毎日¥100安くなりますが、誰かに購入されて貴方が購入出来ないリスクは高くなります。今なら買えると思う価格で購入してください。早い者勝ちです❣️

本日から7月7日の七夕まで毎日¥100値下げいたします。誰も購入がないと毎日¥100安くなりますが、誰かに購入されて貴方が購入出来ないリスクは高くなります。今なら買えると思う価格で購入してください。早い者勝ちです❣️(忘れた日はm(__)mごめんなさい。¥100以上値下がる日も…)(7月8日に価格は戻します。)1990年代 中期 のOLD STUSSY ヴィンテージ半袖Tシャツになります。クールな色使いとデザインでオススメです!ブランド…STUSSYカラー…グレーサイズ…XL肩幅…約58cm身幅…約58cm着丈…約73cm紺タグMADE IN USAStüssy Kyoto Chapterにて購入試着程度の未使用ですが襟リブに変色ありました。お気軽にお訪ねください。【注意点】プロフィール、自己紹介文は必ずご一読ください。※古い物はご理解の上ご購入お願いします。※ 後々のトラブルを防ぐため、不明な点、不安等が有りましたら必ずお訪ねください。カラー···グレーシャツ種類···オーバーサイズ ビッグシルエット袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋 90年代Super Kawaiiスーパー かわいい

