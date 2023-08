south2west8 サウスツーウエスト

色:黒

サイズ:M

ネペンテス博多で購入しましたが、着る機会がない為出品します。

メッシュ生地で、形も良く、ダブルジップとなっております。

今季もメッシュ素材のアイテムが他のブランドでも多数出ており、今っぽいジャケットです。

試着のみですが、神経質な方はご遠慮下さい。

jieda

essay

comoli

doublet

auralee

sacai

unused

porterclassic

kanata

miharayasuhiro

mybeautifullandlet

henderscheme

maisonkitsune

jieda

sasquatchfabrix

uru

neonsign

facetasm

dairiku

カラー···ブラック

【17SS】シュプリーム×ノースフェイス トランス アンタクティカ Mサイズ

70's ABERCROMBIE&FITCH 中綿ジャケット ヴィンテージ

最終値下げPatagonia レトロパイルフリース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サウスツーウェストエイト 商品の状態 未使用に近い

