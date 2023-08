HOUSE OF LOTUS

美品 FENDI 現行 フリル バックリボン シルクブラウス ブラック 38

ハウスオブロータス

ichi LINEN 麻ブラウス

フレンチリネンブラウス

○mina perhonen○skyflower シルクブラウス ブラック



TOMORROWLAND コットンブラウス

ビッグシルエットに袖のカットオフフリルが華やかさを増し、女性らしい雰囲気に…

⭐︎ エムプレミエール 刺繍 花柄 ブラウス シャツ カットソー トップス



【5/1までお取置き・yuuuki様専用 】ドロップシャツ

リネン100%の素材ですので、これからの時期に大活躍してくれます!

ヴェルサスの半袖ブラウスです。ラメが入った生地と柄がすごく可愛いですよ。



大草直子 ブラウス VERMEIL par iena

デニムなどのカジュアルにも好相性!

ジプソフィア gypsohila フェアリートップス 白 一度使用



♦エグゼクティブコレクション 絹100% シルク ブラウス タンクトップ 袖なし

カラー:ピンク

ミナペルホネン ブラウス「cloud net」light blue 36

ピンクに白が混ざってるようなお色です。

【新品】イエナ コットンレースティアードブラウス



ツハル 襟レースチュニックブラウス

サイズ表記 M

美品 ティッカ TICCA スクエアビックシャツ プルオーバー ストライプ 青白

着丈:前68cm 後ろ74cm(肩から)

美品 ヨリ yori シロコン shirocon アネモネブラウス ホワイト38

身幅:72cm

[最終値下げ]Acne Studiosシャツ

肩幅:60cm

リフレクト ティアードデザイン ブラウス UVカット 接触冷感 13号 LL

袖丈:7cm

めー様専用 シューズ2足エンフォルド 変形シャツ

平置き素人採寸ですので、誤差はご了承ください。

希少 サカイ シルクブレンド フラワーレースドッキングブラウス 刺繍 カーキ M



【新品タグ付!アナイ】キカレーススタンドネックブラウス ホワイト 38 上品

※ゆったりとしたシルエットですので、普段13号お召しの方ぐらいまで着て楽しんで頂けるかと思います。

millebonheur♡新品未使用♡セットアップグレージュ♡



3-EF015 エルメス コットン ライトパープル ノースリーブ ポロシャツ

こちらは毎年同じデザインの色違いが出ております。

★ETRO★未使用★ふんわりパフ袖★ノーカラー★五分袖★シルク★ブラウス



美品 yori ヨリ ウィングスリーブブラウス ブラック

新作は襟ぐりのあきが多少狭くなりましたが、こちらは襟ぐりのあきが広いタイプのものになります。

FRAMeWORK フレームワーク リネンレーヨンフリルブラウス



イエナ VERMEIL par iena 定価3,2万円 シャーリングブラウス

袖や襟のフリルデザインは切りっぱなしで糸が出てたりしてます。

エンフォルド ENFOLD PEツイルストレッチランダムヘムプルオーバーブラウス



一度着用★美品!LVストライプブラウス

素材:リネン100%

プリントオンエンブロイダリー フレンチスリーブブラウス トゥモローランド



TOMORROWLAND ホワイトコンビネーションタックプルオーバーブラウス美品

※初めからの糸のムラ(ネップ、節、色糸)が見られますがキズではなく天然素材ならではのものですので、あらかじめご理解ください。

【新品未使用】ツルバイマリコオイカワ 花柄 Eleonore ペプラムブラウス



新品タグ付 マディソンブルー ノースリーブブラウス サテン とろみ

何卒USED品&自宅保管にご理解頂ける方のみ、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

☆桃さま専用 yori ウイングスリーブブラウス ブラック



【23SS新作】FRAY I.D ジャガードブラウス

神経質な方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。

ルルウィルビー ブラウス 花柄 フラワーガーデン 総柄 刺繍 シアー シースルー



todayful❤︎Crochet Over Shirts 美品 即日発送可

※発送

45R☆ノースリーブ

商品により変更する場合あり。

Theory 21ss ノースリーブブラウス ブラック

下記のどちらかでお送りします。

mscy様専用【新品未使用】yori ショートパフギャザーブラウス2023SM

日本郵便⇆ヤマト運輸

ビアズリー 刺繍 結婚式 2次会 ドレス 春トップス エレガント かわいい



acka sheer over flare blouse シアーフレアブラウス

柄…無地

Stella Mccartney ステラマッカートニー レース シャツ/ブラウス

カラー···ピンク

新品 CLANE SCOOP PUFF TOPS

素材···麻100%

mercibeaucoup,タイサク/ブラウス

季節感···春、夏、秋

*新品・未使用タグ付* バーバリーブルーレーベル補助ボタン付ホースマーク付シャツ



SM2 まとめ売り ナチュラル カジュアル ベーシック シンプル

色違いで出品しておりますが、こちらは迷いがあるのと着用回数など考慮して、このお値段にしておりますのでご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハウスオブロータス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HOUSE OF LOTUS ハウスオブロータスフレンチリネンブラウス ビッグシルエットに袖のカットオフフリルが華やかさを増し、女性らしい雰囲気に…リネン100%の素材ですので、これからの時期に大活躍してくれます!デニムなどのカジュアルにも好相性! カラー:ピンクピンクに白が混ざってるようなお色です。サイズ表記 M着丈:前68cm 後ろ74cm(肩から)身幅:72cm肩幅:60cm袖丈:7cm平置き素人採寸ですので、誤差はご了承ください。※ゆったりとしたシルエットですので、普段13号お召しの方ぐらいまで着て楽しんで頂けるかと思います。こちらは毎年同じデザインの色違いが出ております。新作は襟ぐりのあきが多少狭くなりましたが、こちらは襟ぐりのあきが広いタイプのものになります。袖や襟のフリルデザインは切りっぱなしで糸が出てたりしてます。素材:リネン100%※初めからの糸のムラ(ネップ、節、色糸)が見られますがキズではなく天然素材ならではのものですので、あらかじめご理解ください。何卒USED品&自宅保管にご理解頂ける方のみ、ご検討のほどよろしくお願いいたします。神経質な方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。※発送商品により変更する場合あり。下記のどちらかでお送りします。日本郵便⇆ヤマト運輸柄…無地カラー···ピンク素材···麻100%季節感···春、夏、秋色違いで出品しておりますが、こちらは迷いがあるのと着用回数など考慮して、このお値段にしておりますのでご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハウスオブロータス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

COMME des GARCONS 変形ブラウス♡Rene 34/36♡ギンガム♡フリル♡リボン可愛い♡ブラウス新品 eimy コットン レース クロップ トップス レッド 赤5/31までsale中 新品 45Rデニムブラウスジプソフィア テールリボンブラウス グレー 完売品専用品 セブンテンバイミホカワヒト リボンシャツエトロ ETRO✴︎シルク ブラウス カットソー シャツ トップスPlage 【R’IAM】ノースリーブ ブラウス ナチュラルISSEY MIYAKE トップス ベージュ IM94-FJ631 M