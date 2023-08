劇場版 アイドリッシュセブン アイナナ ムビナナ

入場者プレゼント 特典 コマフィルム 6週目

モンジェネ 壮五とナギのアップ、三月と陸もいます。

開封時は手袋+ピンセット使用の上、OPP袋へ移し替えており素手で触れていませんが、フィルムの特性上初期傷等がある可能性をご理解下さい(目で確認できる範囲では目立つ傷はありません)。

また、プロではなく素人が扱った物ですので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

硬質ケース+水濡れ防止での梱包予定です。

値下げ不可

必要があれば外袋お付け可能です。

何かご希望やご質問ありましたらコメント宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

