最安値に挑戦！ ARTIST a+nation CARD avex 10パック 未開封 ミュージシャン

新品未開封のパック、10点まとめてお届けいたします。

箱はつきません。

2002年発売当時avex所属のアーティスト

倖田來未、

浜崎あゆみ、

Boa、

Do As Infinity、

dream、

Every Little Thing、

EXILE、

のトレカがランダムに入っています。

現在では入手は大変困難だと思います。

特にパック未開封はめったに出てこない掘り出し物!

未開封状態なので内部の状態がわかりません、初期傷などを気になさる方は購入をご遠慮ください。

未開封新品です、不具合がある場合は直接メーカーへご連絡ください。

画像はパックの光反射や影の映りこみがありますのでご注意ください。

値下げ交渉はお断りします。

取り置き不可、即購入OKです。

同日のご購入物は荷物をひとつにまとめて発送させて頂きます。

(金額によって発送方法を変更する事がありますのであらかじめご承知ください)

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

他の出品物でコメント頂いても、確認できない事があります。

(売り切れたものの問い合わせをよく頂きますが、確認が追いつきません)

その為、取引中の方のみの対応とさせて頂きます。

出品中のものへ頂いたコメントはご返答できませんので宜しくお願い致します。

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

