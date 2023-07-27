満点の MILANO <定価25万>美品！PRADA 羊革　レザーショルダーバッグ ポーチ/バニティ

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【材質】 レザー

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【カラー】 ネイビー

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【仕様】 内側ファスナーポケット1

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【コメント】 目立つダメージ等無く、全体的に綺麗なお品物でございます。

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シンプルなデザインにロゴ金具がおしゃれなアイテムでございます。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【サイズ】 W27cm H29cm ショルダー最長約159cm（調節可、金具含む）【材質】 レザー【カラー】 ネイビー【仕様】 内側ファスナーポケット1【コメント】 目立つダメージ等無く、全体的に綺麗なお品物でございます。シワ加工のレザーがスタイリッシュなショルダーバッグ。シンプルなデザインにロゴ金具がおしゃれなアイテムでございます。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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