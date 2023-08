人気の贈り物が大集合 iPad Air 第4世代　256GB スカイブルー タブレット

iPad Air (第4世代)10.9インチ Liquid Retinaディスプレイ 256GB Wi-Fiモデル

画面サイズ: 10.9 インチ

画面解像度: 2360x1640

OS種類: iPadOS 16.4.1

ストレージ容量: 256GB

CPU: Apple A14 Bionic

重量: 458 g

幅: 178.5 mm

高さ: 6.1 mm

奥行: 247.6 mm

カラー: スカイブルー

本体インターフェース: USB Type-C

カメラ画素数: 1200 万画素

購入時から保護ガラスを貼っています!

付属品 iPadAir4 箱 アダプター、充電コート

iPad Air 10.9インチ Wi-Fi 256GB スカイブルー 2020年モデル

ブランド:Apple iPad iPad Air

画面サイズ:10.9 インチ

内蔵ストレージ容量:256GB

ネットワーク:WiーFiモデル

対応SIMサイズ:非対応

WiーFi(無線LAN)規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

ケーブル接続端子:USB TypeーC

iPad OS対応:対応

色:ブルー系

OS種類···iOS / iPad OS

ストレージ容量···256GB

画面サイズ···10 〜 10.9インチ

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

