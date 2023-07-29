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【福袋セール】 seventeen エスクプス　直筆サイン K-POP/アジア

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サインが届く前に、ペン卒してしまったので出品します。
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去年の11月発売されたAttca carat盤のチームサイン会に当たった物となっております。写真を撮る際に、開封しました。
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本物と分かるようにサインと届いた時にユニバーサルミュージックからの紙も載せています。
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スリーブ、厚紙補強、防水加工させて頂きます。
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BTS アルバム まとめ売り 35形態

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StrayKids 公式 ペンライト
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商品の情報

商品の状態新品、未使用
サインが届く前に、ペン卒してしまったので出品します。去年の11月発売されたAttca carat盤のチームサイン会に当たった物となっております。写真を撮る際に、開封しました。名前のところは塗り潰せていただきます。　本物と分かるようにサインと届いた時にユニバーサルミュージックからの紙も載せています。スリーブ、厚紙補強、防水加工させて頂きます。SEVENTEEN セブチ エスクプス S.COUPS スンチョル ジョンハン JHONGHAN ハニ ジョシュア JOSHUA ジス ジュン JUN ホシ HOSHI スニョン ウォヌ WONWOO ウジ WOOZI ジフン the8 THE8 ミョンホ ミンハオ ディエイト ミンギュ MINGYU ドギョム DK ソクミン スングァン SEUNGWAN バーノン VERNON ボノ二 ディノ DINO チャン CARAT 日本 JAPAN 3rd シングル 特典 ひとりじゃない トレカ シングル CD DVDオデコン　AttaccaBTSグッズ　BTS BTSCD BTS2014 防弾少年団トレカ BTSアルバム BTSまとめて BTSセット BTS CD 防弾少年団 #バンタン#memories #サマパケ#EPILOGUE #BTSトレカ #BTS DVD RM ナムジュン JIN ジン ソクジン SUGA ユンギ JHOPE ジェイホープ ホソク JIMIN ジミン V テヒョン テテ JUNGKOOK ジョングク グク 花様年華 BANBANCON ソウルコン イルコン Magic shop magicshop ペンミ FC 継続 ファンクラブ トレカ うちわ レンチキュラー BTS花様年華#BTSCD #防弾少年団 #バンタン #memories #サマパケ #EPILOGUE #BTS2014 #BTSDVD #防弾少年団 #RM #ナムジュン #JIN #ジン #花様年華 #BANBANCON #バンステ #エピローグ #epilogue #onstage #wings #final #ソウルコン　txt 韓国　enhypen twice stay kids 2PM NCT GOT7 BLACKPINK フォトカード　エナイプン　エンハイプン

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【福袋セール】 seventeen エスクプス　直筆サイン K-POP/アジア

23分钟前

【福袋セール】 seventeen エスクプス　直筆サイン K-POP/アジア

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b4878
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