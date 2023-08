公式の店舗 ポロベア　ラポロラルフローレン　パーカー　Lサイズ　Sサイズ パーカー

ラルフローレンのポロベアパーカーになります。

ラルフローレンのポロベアパーカーになります。妻がSサイズを着てペアルックで買いましたが数回着てあまり着なくなったため出品します。今探そうと思うとサイズが全然無いと思います。ご検討ください。ネイビーLサイズグレーSサイズ素材構成Body: 60% Cotton, 40% Polyesterこの商品について生産国: MADE IN GUATEMALA素材: BODY: 60% COTTON 40% POLYESTER着丈:S 64cm/M 66cm/L 68cm/XL 71.5cm/XXL 78cm身幅: S 56cm/M 59cm/L 62cm/XL 68cm/XXL 73cm袖丈:S 64cm/M 64.5cm/L 67cm/XL 68cm/XXL 71.5cm説明ポロラルフローレン(POLO Ralph Lauren)のスウェットパーカー。コットン・ポリエステルの裏起毛のスウェットボディ。前Vガゼット、ポロベアーのプリント入り。裾と袖はリブ。ウエスト脇にハンドウォーマーポケット(シームポケット)。生産国/ MADE IN GUATEMALA 素材/ BODY: 60% COTTON 40% POLYESTER

