ご覧いただきありがとうございます

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ ブライト コンコルド/ブルー ラグーン-ホワイト(332550-442)

箱なしです

状態良好です

エア マックス エクシー W AIR MAX EXCEE

ほぼ履いていません

【商品説明】

マイケル・ジョーダンがオーナーを務める"シャーロット・ホーネッツ(CHARLOTTE HORNETS)"。そのチームカラーである、パープル、ティール、ホワイトを使った"エアジョーダン1(AIR JORDAN 1)"が発売される!

2014年7月にNBAから正式に"シャーロット・ホーネッツ"の名称に変更が認められ、過去の1988-2002シーズンに使っていたチームカラーも復活を遂げた。今回は、そのインパクトあるチームカラーでまとめた一足が発売される。別名"風水(FENG SHUI)"とも呼ばれ、インソールに漢字で"乙未"と"戊辰"が入る。おそらく十干十二支で、現在の2015年、そして旧シャーロット・ホーネッツの創立年の1998年を表しているはずだ。

シーン···バスケットボール

メインカラー···ブルー

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

