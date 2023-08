新年の贈り物 原田知世 生産限定盤レコード〔 - 〕坂本龍一 moon noon 邦楽

〔 原田知世 - noon moon 〕LPレコード

レーベル / 品番‥Craftman Records CMRS-0003

プレス発売時期‥2017年

付属品‥帯

● 参加アーティスト:原田知世(vo,cho)、伊藤ゴロー(g,b,banjo,prog/ds on A4)、坂本龍一(p on A1)、沢渡英一(p,motif,key)、鳥越啓介(db)、小川慶太(ds,perc on A1,B1,B4)、伊藤葉子(ds on A2,A3,A5,B3)、織田祐亮(tp,flh)、藤田淳之介(ts,as,ss)

「青空の月」にはキーボードで坂本龍一が参加

■アナログ盤企画・監修:塙耕記

■マスター盤プレッシング

■180g重量盤

■レンチキュラー印刷による特殊ジャケットも再現!!

■セミダブルジャケット

■カラーヴィニール(ホワイト)

● 曲・LIST

A1 青空の月

A2 うたかたの恋

A3 Double Rainbow

A4 A Moment Of Clarity

A5 走る人

B1 My Dear

B2 Love

B3 レモン

B4 名前が知りたい

B5 Brand New Day

■ コンディション

〔レコード‥‥EX+〕美盤 / 音出しきれい / 目立つきずはありません

〔ジャケット‥EX+〕美品 きれい / 詳細は写真でご確認ください

〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ

生産限定盤レコード〔 原田知世 - noon moon 〕坂本龍一

■ 送料無料

* まとめてお取引 / 同梱割引できます * 梱包は梱包用とリサイクルの両資材を利用しております

■ 購入前にご確認ください

* ぜひ写真を拡大して隅々までご確認してください / 中古品の付属は写真に掲載しているものがすべてです * 状態詳細は ■ コンディションをご参照ください * 目視 & 試聴による表記になります / 細部まで気になる方は質問欄よりご遠慮なく(事前に)お申し出ください

生産限定盤レコード〔 原田知世 - noon moon 〕坂本龍一 / デビュー35周年記念 特殊ジャケット 180g重量盤 / Tomoyo Harada

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

