【期間限定値下げ】FEAR OF GOD / Nike Warm Up Top "Black"

海外正規品になります。

NIKEロゴの接着が剥がれかけていますが、補修可能な範囲かと思います。

↑の為、安値で出品しておりますので、値引き対応は致しかねます。

クローゼットの整理のため出品致します。

神経質な方はご購入を控えていただいた方が良いと思います。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フィアオブゴッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

