カラー···グリーンARC’TERYX レフロイ パンツ 未使用品品名:Lefroy Pant Mens型番:26846カラー:カーキサイズ:34(L) ウエスト 90cm ヒップ 105cm 股下 83cm素材にナイロンを入れることで、強度と速乾性を実現。ポリウレタン繊維により高いストレッチ性能をプラスしています。すっきりしたシンプルなデザインで、旅行やカジュアルウェアにも使えるリラックスした仕上がりとなっています。ポケットは機能的で出し入れしやすい場所に配置し、ウエストバンドはパックの下でも快適に装着できるように特別なデザインが施され、さらに一体型ウェビングベルトはフィットを確実なものとします。8枚目は着用時のイメージとなります。写真は黒ですが、本品のカラーはカーキとなります。新品で購入しましたが、使用する機会が無くなった為、出品致します。

