※即購入OKです。

GIORGIO ARMANI ジョルジオアルマーニ

アルマーニ Georgio Armani 黒Tシャツ

○アイテム

○サイズ

サイズ(相当)

L

肩幅53cm

身幅58cm

袖丈24cm

着丈71cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れはありません。

○カラー

グリーン・緑

○素材

コットン100%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

