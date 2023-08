☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

NSE構築豪華版-爆限定 ザ・ノースフェイス パーカー プルオーバー XLサイズ

当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています。

お気に入りの1枚を探してみてくださいね!

コラボ をはじめ、ビッグシルエット や ビッグサイズ など メンズライク にオススメな 半袖 tシャツ や ポロシャツ を メンズ から レディース まで揃えております!

▪️ブランド▪️

ステューシー

▪️サイズ表記▪️

Sサイズ

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈 62

・身幅 55

・肩幅 50

・袖丈 63

▪️カラー▪️

黒 / ブラック

▪️素材▪️

写真掲載

▪️状態▪️

USED

部分的に若干色褪せがございますが、着用に問題ございません。

こちらにもオススメ商品を大量出品中です

#古着屋k's

管理番号 MC298

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

