ヴァレンティノ お花の刺繍ワンピース

発色の良い糸で沢山のお花が全面に刺繍されていて、とっても豪華で素敵なワンピースです。どこへ行っても褒められました。

2015年頃、80万円くらいで購入しました。

サイズは42ですが、小さめなので、S〜Mの方向けかもしれません。

シルクの裏地が二重に付いてます。

一部、脇の下辺りの裏地が少し切れてますが、表からは分かりません。

現状のままでお譲りします。

細かく見れば引っかかり等あるかもしれませんが、総刺繍なので目立たないと思います。

かなり特価にしてますので、クレーム無しでお願いします。

クリーニング希望でしたらコメント下さい。

着丈約84㎝

肩幅約38㎝

身幅約46㎝

裾幅約59㎝

平置き、素人採寸です。

袖丈···半袖

柄・デザイン···花柄、総刺繍

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 やや傷や汚れあり

