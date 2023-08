こんにちは #RITOBURI です^^

ご覧いただきありがとうございます*

フォローしていただいた方にお得な割引を行っております*

□フォロー割

・2000~4999円 :200円off

・~9999円 :300円off

・10000円~:400円off

□リピート割 →10%off

□おまとめ割 → 2着以上の購入で一着あたり150円off

サービスご利用の際はコメントにてお知らせください*

詳しくはプロフィールをご覧ください★

☞----------------------------

✩商品説明✩

90s NFL カンザスシティチーフスのビッグサイズTシャツです*

ザ・古着!なデザインで古着がお好きな方はもちろんビッグなサイズ感でストリートファッションやヒップホップファッションがお好きな方にもおすすめです^^

厚手のコシがあるボディなのでヨレにくくルーズシルエットのファッションでもかっこよく着こなしていただけます。

ーーーーーーー

当店ではカーハート、ディッキーズ、リーバイスをはじめとするデニムやワークパンツや

ポロラルフローレン、トミーヒルフィガー、ノーティカなどのスウェット、ニットセーター、

ナイキ、アディダス、スターター、NFL、MLB、NHL等のナイロンジャケットやジャージをデザインを厳選して多数取り揃えております*

探しているアイテム等ありましたらお気軽にお問合せください^^

#RITOBURItops ←トップス一覧はこちら*

●サイズ USA XXL(Japan3XL)

肩幅 64cm

身幅 66cm

着丈 78cm

袖丈 25cm

●素材:

コットン100%

●状態:

古着ですが状態は良好です、写真にて状態、風合いをご確認ください。

【自己紹介】

Little bridgeは各種定番レギュラー古着から希少なヴィンテージ古着、ハイセンスノーブランド古着までを取り扱う古着専門店です。一着一着を厳選し、お客様のニーズに応えて行きます。

モデルスタッフによる着用画像でよりイメージを鮮明に、お客様に価値のある体験をご提案させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

