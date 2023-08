**********************

RED WING 8022 Super Sole Oxford オックスフォード

**********************

*************************

⿴ タイトル ⿴

・THE NORTH FACE/ザ・ノースフェイス

・スノーブーツ

・ヌプシ

・28.0cm

・NF51984

・NSE Traction Lite V WP Mini

⿴ カラー ⿴

・KWTNFブラック×ホワイト

⿴ サイズ ⿴

・28.0cm

・全長 30cm

・ヒール 3.1cm

⿴ 状態 ⿴

・新品・未使用品、タグ付き ※純箱なし⚠️

(※新品・未使用品ですが、商品によっては「展示品」・「革製品」につき、多少の汚れ・小傷等がある場合が御座います。ご理解よろしくお願いします。神経質な方のご購入はお控え下さい。)

⿴ ポイント ⿴

・国内代理店での購入で、安心な正規品になります!

・その他にも、ポールスミス ・ ヴィヴィアン の 財布 ・ コインケース ・ キーケース ・ バッグ など メンズ レディース 問わず、多数出品しております!

*************************

*************************

商品NO.【372000210012】

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

