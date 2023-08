注目のブランド EOS ❤️予備バッテリー付❤️Canon 5D トリプルレンズ II mark デジタルカメラ

⭐ご覧いただきありがとうございます⭐

Canon EOS KISS X80(W) 付属品多数 高額レンズ付

⭐コメントなし&即ご購入大歓迎でございます⭐

✨超絶お買得!!レンズフード&予備バッテリー

&CFカード&新品カメラバッグ付き✨

❤️圧倒的高性能でプロにも長年愛される名機です❤️

❤️ショット数極少!極薄電動レンズ♪自撮り+Wi-Fi機能★ソニー NEX-5T❤️

✨超高画質フルサイズ動画も対応✨

❤️キャノン イオス 5D mark2 超望遠ダブル+広角レンズ❤️

【おすすめポイント♪( ・∇・)】

★フルサイズ2,110万画素の大人気EOSシリーズ♪

★動作快調♪完動品♪

★CFカード付きなので届いたその日から撮影が出来ます♪

★安心の到着日から1週間の初期不良対応♪

★嬉しい全国送料無料♪

【商品説明】

⭐35mmフルサイズCMOSセンサーを

ハイアマチュア向けにいち早く採用した「EOS 5D」の後継機種♪

フルサイズ高画素センサーを惜しみなく搭載した超人気モデルです♪

⭐静止画・動画ともに本格的な作品作りに適した

卓越した描写力を誇るハイアマチュア向けデジタル一眼レフカメラ♪

⭐「EOS 5D マーク II」からAFの精度や連写速度を高めるな

撮影性能が大幅に向上したことに加え

作品作りのための表現力も進化しました♪

⭐本物の一眼レフカメラのみが放つ重厚なオーラ♪

⭐️使い易い3本のレンズが

ライブ観戦、スポーツ観戦、星空撮影、

可愛い赤ちゃん、ペット、お料理、綺麗なお花、

入学式や卒業式、ディズニーのパレード撮影など

ありとあらゆるシーンに対応出来ます♪

【コンディション】

◇ボディ◇

使用に伴うスレ程度で、

中古品の中では全体的に綺麗な状態を保っております♪

◇光学◇

撮影に影響の出るような

異物の混入はございません♪♪

オートフォーカス等、動作も絶好調です!

【付属品】

・マーク2ボディ

・ボディキャップ

・バッテリー

・チャージャー

・ストラップ

・標準レンズ 28-70 mm

・超望遠レンズ 70-210 mm

・広角レンズ 19-35mm

・レンズ前後キャップ【3セット】

・QRコード読み込み式取扱説明書

⭐おまけ⭐

❤️CFカード【2GB】

❤️カメラバッグ【新品】

❤️予備バッテリー

❤️レンズフード

☆最後までご覧頂きまして心より感謝致します☆

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

