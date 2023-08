ご覧いただきありがとうございます。

★サラサラとしたリネンブレンド素材が心地良く、袖のティアードフリルが大人素敵なデザイン。

★かなりゆったり身幅なシルエットで体型カバーを実現、デコルテを綺麗に見せるネックラインがレディーライクに楽しめます。

★とても軽いアイテムで、窮屈感なくノンストレスで着用できます。

即購入OKです!

フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡

以下、商品説明です。

ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【※掲載している他アイテムはセットではありません】

ニット単体での販売です。

掲載されている他アイテムが気になる方は、

#アールヴリュットのマルシェ

をチェックして下さい♡

その他、

#アールヴリュットのワンピース はこちら♡

#10000円以上の上質なワンピース はこちら♡

服



【ブランド】

yori

ヨリ

【アイテム】

袖フリル

袖ティアードフレア

ロングワンピース

ロングチュニック

【サイズ】

FREE SIZE

着丈:約111cm

肩幅:約40cm

身幅:約55cm

袖丈:約27cm

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

使用感はさほどなく、目立つシミや傷はありません。

ウエストやヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもない状態です!

前見頃のスカート部分に3~4cmほど、使用による軽い色落ちが見られます。

麻という素材上、風合いとしてあまり気にせず着用できます。

【色】

ブラウン

茶色

【素材】

麻…55%

レーヨン…45%

【その他】

リサイクルショップで購入しました。

非喫煙、ペット無ではありますが、

自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

◆配送について◆

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。

ここまでご覧頂きありがとうございました♪

その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡

#アールヴリュットのマルシェ はこちら♡

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。★サラサラとしたリネンブレンド素材が心地良く、袖のティアードフリルが大人素敵なデザイン。★かなりゆったり身幅なシルエットで体型カバーを実現、デコルテを綺麗に見せるネックラインがレディーライクに楽しめます。★とても軽いアイテムで、窮屈感なくノンストレスで着用できます。**********▶︎即購入OKです!▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡以下、商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【※掲載している他アイテムはセットではありません】ニット単体での販売です。掲載されている他アイテムが気になる方は、#アールヴリュットのマルシェをチェックして下さい♡その他、#アールヴリュットのワンピース はこちら♡#10000円以上の上質なワンピース はこちら♡*********【ブランド】yoriヨリ【アイテム】袖フリル袖ティアードフレアロングワンピースロングチュニック【サイズ】FREE SIZE着丈:約111cm肩幅:約40cm身幅:約55cm袖丈:約27cm※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】使用感はさほどなく、目立つシミや傷はありません。ウエストやヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもない状態です!前見頃のスカート部分に3~4cmほど、使用による軽い色落ちが見られます。麻という素材上、風合いとしてあまり気にせず着用できます。【色】ブラウン茶色【素材】麻…55%レーヨン…45%【その他】リサイクルショップで購入しました。非喫煙、ペット無ではありますが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。*********◆配送について◆簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。*********ここまでご覧頂きありがとうございました♪その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡#アールヴリュットのマルシェ はこちら♡

