沢山ある商品の中、ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

よろしければプロフィールもご覧くださいませ。

高性能偏光レンズ『RARTS(アーツ)』でお作りいたします。(度無しレンズ)

お好きなレンズカラーをご指定下さいませ。

『RARTS(アーツ)』とは

伊藤光学工業株式会社が製造している高性能偏光レンズシリーズです。

タレックスにも引けを取らない偏光率に加え、使うフィールドを想定したオリジナルのレンズカラーにより視認性を格段に向上させています。

さらに、

特殊製法により偏光フィルターの剥離が起こりにくく、

衝撃にも強い安全性を確保しています。

一般的な販売価格は、レンズだけで13,200円ほどするかと思います。

フレームとセットでの価格ですのでお買い得となっております。

フレームは写真のフレームになります。

トレンドのコンビネーションフレームでオシャレに釣りを楽しんでいただけるとか思います。

もちろんいろいろなシーンでもお使いいただけます♪

・フレーム

サイズ:49□20-140

R5/4/17入荷

・レンズ

RARTS(アーツ)

偏光レンズ(度無し)

写真にあるお好きなカラーから1色をお選びくださいませ。

納期が7日~10日ほとかかります。

・レンズオプション(+2,200円)

ロータスコート(超耐キズ・静電気防止機能)

クリアマルチ(サングラス風反射コート・耐キズ性能)

ヒートガードコート(耐熱・耐キズ)

・ミラーコート(+4,400円)

シルバー/ゴールド/ブルー

スポット入荷ですので、無くなれば再入荷ありませんので、ご了承くださいませ。

お気軽にコメントください!

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

↓その他偏光レンズセット

#さぼてんメガネ偏光

その他いろいろ出品しております。

#さぼてんメガネセレクト

検索

#サイトマスター

#テゥムコ

#オークリー

#OAKLEY

#TALEX

#タレックス

#ゼクー

#ZEQUE

#スワンズ

#SWANS

#ダイワ

#Daiwa

#シマノ

#SHIMANO

#エレクトリック

#ELECTRIC

#がまかつ

#バリバス

#VARIVAS

#アブガルシア

#メガバス

#…

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

