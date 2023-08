2019年に渋谷のポップアップストアにて¥120,000ほどで購入。

サイズはLで実寸は肩幅52cm着丈70cm身幅53cm

数回の着用のみなので状態は写真のように良いかと思います。

コメント無しの即購入OKです。

メリカリ規約にのっとり、コメントのやりとり中であっても先に購入された方を優先させて頂きますのでご了承下さい。

JIL SANDER

ジルサンダー

UNDERCOVER

アンダーカバー

YOJI YAMAMOTO

Y’s

Comme des garcons

ギャルソン

Sacai

サカイ

MAISON Margiela

メゾンマルジェラ

Supreme

シュプリーム

LEMAIRE

ルメール

OAMC

Issey Miyake

イッセイミヤケ

CELINE

セリーヌ

Mihara Yasuhiro

RAF SIMONS

ラフシモンズ

RICK OWENS

リックオーウェンズ

DIOR

Yoke

Comoli

コモリ

Auralee

オーラリー

Balenciaga

バレンシアガ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

